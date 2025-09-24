«Высокий риск столкнуться с трудностями». Борис Беккер дал совет 18-летнему Ламину Ямалю

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об успехах нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в крайне юном возрасте. На этой неделе 18-летний Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025.

«Достаточно взглянуть на всё, что переживает Ламин Ямаль сейчас. Думаю, у него очень высокий риск столкнуться с определёнными трудностями через 10-15 лет. Он ведь из очень скромной семьи, а теперь он и вся его семья богаты, и многие люди будут обращаться к нему за личной выгодой.

Всё, что он делает, будет на первых полосах газет. Он потерял всякую возможность на приватную жизнь, и с этим очень трудно смириться. Ему нужно 2-3 серьёзных человека рядом», — приводит слова Беккера Punto de Break.