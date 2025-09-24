«Профессионалы, но не топы». Сафин объяснил, почему у Алькараса и Синнера нет соперников

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин оценил доминирование испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в современном мужском теннисе.

«Алькарас и Синнер — это вообще другой уровень тенниса по сравнению со всеми остальными игроками, включая топ-10. Они играют в совершенно другой теннис, очень высокий уровень. Остальные теннисисты играют примерно одинаково. Хорошие профессионалы, но не топы, прослеживается большая разница.

Да, кто-то может зацепить их на «Мастерсах» или ATP-500, 250. Но когда дело доходит до пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», шансов практически нет. Никто даже близко рядом не стоит. Я бы не сетовал на корты, а сетовал бы на уровень игроков, которые стоят ниже Алькараса и Синнера. Они не эволюционируют так, чтобы создать хоть какую-то дискомфортную ситуацию в матчах с ними.

Я не вижу, чтобы кто-то в последнее время кто-то что-то придумал, что-то добавлял в свой теннисный арсенал. Можно сетовать на корты или мячи, но это так, в пользу бедных, как говорится», – сказал Сафин в эфире подкаста «Лучший теннисный подкаст».