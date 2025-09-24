Скидки
Теннис Новости

«Это хорошее решение». Швёнтек – об изменении даты проведения финала Кубка Билли Джин Кинг

«Это хорошее решение». Швёнтек – об изменении даты проведения финала Кубка Билли Джин Кинг
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об изменении графика игр Кубка Билли Джин Кинг – 2025, отметив, что это было верным решением с точки зрения теннисного календаря.

«Я не обсуждала турнир с напарницами, потому что сама в нём не играла. Что касается места в календаре — это хорошее решение, ведь для теннисистки, которая не участвует в Итоговом турнире WTA, сложно ощущать себя в сезоне в ноябре, когда раньше играли, и при этом не иметь возможности уйти в отпуск. Возможно, мне не стоит говорить про отпуск, но будем честны: во время сезона его нет. А нашим телам отдых тоже необходим. Есть теннисистки, которые ждут, другие уезжают в отпуск, тренируются пару дней и сразу играют турнир — это не лучший вариант.

Да, на самом деле изменения пошли на пользу, но есть важный момент: ITF и WTA должны сесть вместе и позволить игрокам не отрабатывать обязательно шесть турниров категории 500, или пять. Потому что если ты играешь финал Кубка Билли Джин Кинг, у тебя остаётся на неделю меньше, чтобы это сделать. Если бы WTA могла засчитать его как ещё один турнир и убрать обязательность одного «пятисотника», думаю, это было бы правильно», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.

