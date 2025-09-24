Стэн Вавринка и четыре китайца получили уайлд-кард на «Мастерс» в Шанхае

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка и ещё четыре китайских теннисиста стали обладателями уайлд-кард в основную сетку на турнир серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Все обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Шанхае:

Стэн Вавринка (Швейцария, 129-я ракетка мира);

Цзюнчэн Шан (Китай, 238);

У Ибин (Китай, 158);

И Чжоу (Китай, 305);

Чжан Чжичжэнь (Китай, 370).

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3.