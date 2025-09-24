Муратоглу назвал теннисистов, которые могут составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, кто из теннисистов мог бы составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы чемпионов крупных турниров и в лидерстве в рейтинге АТР.

«Все меня спрашивают: кто сможет действительно конкурировать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в ближайшие годы? Для этого игрок должен обладать всем: отличной подачей, отличным форхендом, отличным бэкхендом, отличным передвижением по корту и сильной психологией. Бен Шелтон, Феликс Оже-Альяссим, Жоао Фонсека, Хольгер Руне и Джек Дрейпер. Все эти имена показывают нам одно: у тенниса очень перспективное будущее, но они также показывают, насколько сложно добраться до вершины», – приводит слова Муратоглу We Love Tennis.

Карлос Алькарас является первой ракеткой мира, а Янник Синнер занимает вторую строчку рейтинга АТР. Теннисисты разыгрывают между собой финалы турниров серии «Большого шлема» с US Open – 2024.