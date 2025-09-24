Беккер: объяснял Джоковичу, что люди на трибунах были не против него, а болели за Федерера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как работал с сербом Новаком Джоковичем над восприятием публики в матчах со швейцарцем Роджером Федерером.

Борис Беккер тренировал Джоковича с 2013 по 2016 годы.

«Федерер всегда был главным соперником Джоковича, особенно на Уимблдоне. По двум причинам: потому что он был так хорош на траве и потому что его любили все. Поэтому я объяснял Джоковичу, люди на трибунах были не против него, они просто пришли поболеть за Федерера, так что не стоит принимать это на свой счёт, а бороться за то, чтобы эти люди тебя полюбили», — приводит слова Беккера Punto de Break.