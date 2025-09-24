Скидки
Беккер — о Джоковиче: наконец-то он заслужил уважение теннисного мира

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер восхитился характером серба Новака Джоковича, которого тренировал с 2013 по 2016.

«Мы были очень близки, мы были как семья, хотя с этим словом нужно быть осторожнее, потому что история семьи Джоковича гораздо крепче, ведь они родом из страны, где пришлось очень нелегко.

И то, что он смог всё это преодолеть, выиграть 24 турнира «Большого шлема» и побить все возможные рекорды, — это заслуга его силы духа, характера и личности. Наконец-то он заслужил всё уважение теннисного мира», — приводит слова Беккера Punto de Break.

