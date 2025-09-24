Алькарас рассказал, почему решил поехать на турнир в Токио, а не в Пекине

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему решил принять участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Токио (Япония), а не отправиться защищать очки за победу на прошлогоднем турнире в Пекине (Китай). В финале турнира в Пекине 2024 года Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

– В прошлом году вы были в Пекине, где сыграли тот невероятный финал против Янника Синнера. Стало легче, что вы не участвуете в нём и не придётся волноваться о нём в этом году?

– Честно говоря, облегчения нет. Мне нравится играть с ним. Каждый раз, когда мы встречаемся на корте, это помогает мне становиться лучше и повышать свой уровень. Но я хотел сыграть в другом месте, на стадионе, где никогда прежде не выступал, для меня это было главным изменением. Но, конечно, здорово играть и с другими игроками, разнообразить турниры, – сказал Алькарас в интервью Tennis TV.

Турнир АТР-500 в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнования является французский теннисист Артюр Фис.