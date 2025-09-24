Янник Синнер объяснил выбор нового физиотерапевта

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Алехандро Резникоффом, с которым работал в 2023 году.

«У Алехандро большой опыт в этой сфере, он проработал в ATP-туре 15 лет и сотрудничал со многими теннисистами. Резникофф уважает наш командный подход и поможет улучшить некоторые аспекты моей физической формы. У него есть семья, он очень хороший человек, поэтому горжусь тем, что он в моей команде», — приводит слова Синнера Tennis World USA.

На этой неделе Синнер принимает участие в турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).