Алькарас — о первой строчке рейтинга: это было моей целью с самого начала сезона

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие ощущения он испытывает после того как вновь стал первой ракеткой мира.

– Вы снова первая ракетка мира. Какие испытываете ощущения?
– Для меня это здорово — снова быть на первом месте. Это была моя цель с самого начала сезона, поэтому вернуть себе позицию — отличное чувство. Сейчас приятно находиться на турнире в ранге первой ракетки, постараюсь сохранить это положение, – сказал Алькарас в интервью Tennis TV.

Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга после победы на US Open – 2025. В финале турнира он выиграл у итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), который занимал лидирующую позицию в рейтинге до победы испанца на Открытом чемпионате США – 2025.

