Даниил Медведев объяснил решение прекратить сотрудничество с тренером Жилем Сервара

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пришёл к решению завершить работу с французским тренером Жилем Сервара.

«Естественно, скажем так, решение было непростым. Мы вместе с Жилем решили, что пришло время попробовать что-то новое и для меня, и для него. И думаю, в каком-то смысле для нас обоих это действительно что-то интересное, неизведанное», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Сервара тренировал Медведева на протяжении восьми лет. В новую команду российского теннисиста вошли сразу два специалиста — швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гётцке.