Даниил Медведев: на тренировках нашёл уровень, с которым могу выигрывать турниры

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что на тренировках под руководством новых тренеров показывает хорошую игру.

«С новой командой пока проходит отличная работа. Всё это можно считать пробным периодом до конца сезона, а потом посмотрим, что произойдёт. Задача – постараться показывать хороший теннис в матчах. На тренировках я смог найти хороший уровень игры, с которым могу выигрывать турниры и проводить хорошие матчи. И задача — теперь попробовать найти это в матчах», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

В августе Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара. В новую команду российского теннисиста вошли сразу два специалиста — швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гётцке.