Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: на тренировках нашёл уровень, с которым могу выигрывать турниры

Даниил Медведев: на тренировках нашёл уровень, с которым могу выигрывать турниры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что на тренировках под руководством новых тренеров показывает хорошую игру.

«С новой командой пока проходит отличная работа. Всё это можно считать пробным периодом до конца сезона, а потом посмотрим, что произойдёт. Задача – постараться показывать хороший теннис в матчах. На тренировках я смог найти хороший уровень игры, с которым могу выигрывать турниры и проводить хорошие матчи. И задача — теперь попробовать найти это в матчах», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

В августе Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара. В новую команду российского теннисиста вошли сразу два специалиста — швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гётцке.

Материалы по теме
Даниил Медведев объяснил решение прекратить сотрудничество с тренером Жилем Сервара
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android