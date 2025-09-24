«Ожидания всегда хорошие». Даниил Медведев — о предстоящем турнире в Пекине
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он встретится с британцем Кэмероном Норри, матч состоится завтра, 25 сентября.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Кэмерон Норри
К. Норри
«Рад быть в Пекине. Играл здесь всего лишь два раза, но играл хорошо, поэтому посмотрим. Ожидания от Пекина всегда хорошие. Посмотрим, как сложится в этом году. Мне в принципе нравится Китай, нравится играть здесь. Турнир хороший, поэтому только положительные эмоции, посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Медведев в интервью BB Tennis.
Лучшим результатом Медведева в Пекине является выход в финал в 2023 году.
