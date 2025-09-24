Тэйлор Таунсенд снялась со всех турниров в Китае после жёсткой критики местной кухни

Первая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд снялась с турниров в Китае, включая «тысячники» в Пекине и Ухане. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала травма голеностопа.

Ранее Таунсенд подвергла критике китайскую кухню, засняв в социальных сетях ужин для игроков в Шэньчжене, где проходил финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Теннисистка извинилась за свои слова, но была раскритикована в Сети. Многие болельщики обвинили спортсменку в ксенофобии.

На US Open — 2025 Таунсенд попала в яркий скандал с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая заявила, что у Таунсенд нет образования.