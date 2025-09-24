«Чувствую себя примерно на 70–80%». Чжэн Циньвэнь — о текущей игровой форме

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, как она чувствует себя после операции на правом локте. Китаянка не принимала участие в розыгрыше турниров с Уимблдона-2025, где она проиграла в первом круге турнира чешке Катержине Синяковой (5:7, 6:4, 1:6).
«Сейчас чувствую себя примерно на 70–80%. Удары с задней линии в порядке, но я ещё не в своей идеальной форме. Я человек нетерпеливый, всегда хочу вернуться как можно быстрее. Однако моя команда постоянно говорила мне не торопиться, действовать шаг за шагом. Эта поддержка помогла пройти реабилитацию более спокойно и эффективно», – приводит слова Циньвэнь Tennis Up To Date со ссылкой на China Daily.
Чжэн Циньвэнь принимает участие в розыгрыше турнире WTA-1000 в китайском Пекине, который проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
