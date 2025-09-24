Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября
В четверг, 25 сентября, состоятся матчи первого круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня.
Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Частичное расписание 25 сентября (время московское):
- 5:00. Маркос Гирон (США) — Себастьян Корда (США);
- 5:00. Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США);
- 6:30. Габриэль Диалло (Канада) — Тейлор Фриц (США);
- 9:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания);
- 10:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Синтаро Мочизуки (Япония);
- 11:30. Карлос Алькарас (Испания) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Материалы по теме
Комментарии