Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября
Комментарии

В четверг, 25 сентября, состоятся матчи первого круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Частичное расписание 25 сентября (время московское):

  • 5:00. Маркос Гирон (США) — Себастьян Корда (США);
  • 5:00. Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США);
  • 6:30. Габриэль Диалло (Канада) — Тейлор Фриц (США);
  • 9:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания);
  • 10:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Синтаро Мочизуки (Япония);
  • 11:30. Карлос Алькарас (Испания) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Скандальный американец закатил истерику в Токио. Теперь для Алькараса расчищена вся сетка
Скандальный американец закатил истерику в Токио. Теперь для Алькараса расчищена вся сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android