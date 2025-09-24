«Хотела играть, да не могла». Чжэн Циньвэнь — о психологическом состоянии после операции

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, как она ощущала себя в психологическом плане во время восстановления после перенесённой операции на локте, отметив, что это время было для неё тяжелым.

«Эти два месяца были действительно тяжёлыми. Я хотела играть, да не могла. Однако теннис научил меня не только побеждать, но и проигрывать. Нельзя воспринимать каждое поражение как конец света. Всегда будет новый день, новый матч, новый шанс.

Конечно, идеальный план — участвовать во всех турнирах, но пока готова не на десять из десяти. Поэтому есть ещё некоторые сомнения. У нас ещё несколько дней тренировки, надеюсь подготовиться к соревнованиям», – приводит слова Циньвэнь Tennis Up To Date со ссылкой на China Daily.

Чжэн Циньвэнь не принимала участие в турнирах с июля 2025 года. Китаянка планирует сыграть на турнире WTA-1000 в Пекине, который проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.