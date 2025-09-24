Скидки
Теннис

Новак Джокович трогательно почтил память Николы Пилича, назвав его своим теннисным отцом

Новак Джокович трогательно почтил память Николы Пилича, назвав его своим теннисным отцом
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал трогательный пост, посвящённый ушедшему на 87-м году жизни тренеру Николе Пиличу. Джокович также прикрепил совместное архивное фото.

Фото: Из личного архива Джоковича

«Дорогой Нико, я узнал печальную новость, когда заканчивал тренировку на корте. Меня охватило чувство пустоты и грусти. Надеюсь, вы почувствовали, как много для меня значили в моей карьере и жизни. Ваше влияние на моё развитие как личности и теннисиста остаётся неизгладимым.

Бесконечно благодарен вам и вашей замечательной жене Мии за то, что вы приняли меня как родного сына, когда мне было 12 лет. Мои родители и братья всегда были для вас семьёй.

Когда почти все отвернулись от нас, пока наша страна была опустошена бомбардировками, вы с Мией протянули нам руку помощи и сделали всё возможное, чтобы мы с братьями могли продолжать жить нашей мечтой и заниматься любимым видом спорта.

Спасибо за все прожитые моменты, которые останутся в моей памяти на всю жизнь. Помимо грусти и смешанных чувств, которые я испытываю, ваш характер и воспоминания о мгновениях, проведённых вместе, наполняют сердце радостью и благодарностью.

Ваше наследие будет жить долго, и поколения станут с огромным восхищением вспоминать ваш характер и поступки. Все ваши достижения как игрока, тренера и селекционера золотыми буквами вписаны в историю спорта Балкан и мирового тенниса.

Для меня же самое главное — то, что я могу с гордостью называть вас моим теннисным отцом. Покойтесь с миром», — написал Джокович на личной странице в соцсетях.

