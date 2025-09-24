Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — о работе с психологом: стараюсь находить время для этого

Мэдисон Киз — о работе с психологом: стараюсь находить время для этого
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, насколько для неё важно работать с психологом, отметив, что иногда плотный график мешает этому.

«Я действительно стараюсь находить время для себя и продолжать делать то, что для меня важнее всего — одно из этого — общение с моим психологом.

Легко выпасть из этой привычки, когда график становится слишком плотным и бывает трудно выделять время на то, что на самом деле должно быть в приоритете. Иногда мы сами мешаем себе и ставим другие дела выше собственного благополучия. Для меня это про усилие — каждую неделю находить время, чтобы сесть и поговорить с ним», – приводит слова Киз Marie Claire.

Материалы по теме
Рахимова уверенно разобралась с итальянкой в Пекине. А Кудерметова вышла на чемпионку ТБШ
Рахимова уверенно разобралась с итальянкой в Пекине. А Кудерметова вышла на чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android