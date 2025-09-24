Мэдисон Киз — о работе с психологом: стараюсь находить время для этого

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, насколько для неё важно работать с психологом, отметив, что иногда плотный график мешает этому.

«Я действительно стараюсь находить время для себя и продолжать делать то, что для меня важнее всего — одно из этого — общение с моим психологом.

Легко выпасть из этой привычки, когда график становится слишком плотным и бывает трудно выделять время на то, что на самом деле должно быть в приоритете. Иногда мы сами мешаем себе и ставим другие дела выше собственного благополучия. Для меня это про усилие — каждую неделю находить время, чтобы сесть и поговорить с ним», – приводит слова Киз Marie Claire.