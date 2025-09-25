Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября
Комментарии

В четверг, 25 сентября, в Пекине (Китай) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Первый круг. Частичное расписание на 25 сентября (время — московское):

  • 6:00. Айла Томлянович (Австралия) — Юлия Стародубцева (Украина).
  • 7:30. Александра Саснович (Беларусь) — Джаниче Чен (Индонезия).
  • 9:00. Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия).
  • 9:00. Донна Векич (Хорватия) — Кристина Букша (Испания).
  • 9:00. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — Майя Джойнт (Австралия).
  • 9:00. Лоис Буассон (Франция) — Далма Галфи (Венгрия). 
  • 15:30. Юань Юэ (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан). 
Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Рахимова уверенно разобралась с итальянкой в Пекине. А Кудерметова вышла на чемпионку ТБШ
Рахимова уверенно разобралась с итальянкой в Пекине. А Кудерметова вышла на чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android