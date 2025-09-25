Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября
В четверг, 25 сентября, в Пекине (Китай) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Первый круг. Частичное расписание на 25 сентября (время — московское):
- 6:00. Айла Томлянович (Австралия) — Юлия Стародубцева (Украина).
- 7:30. Александра Саснович (Беларусь) — Джаниче Чен (Индонезия).
- 9:00. Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия).
- 9:00. Донна Векич (Хорватия) — Кристина Букша (Испания).
- 9:00. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — Майя Джойнт (Австралия).
- 9:00. Лоис Буассон (Франция) — Далма Галфи (Венгрия).
- 15:30. Юань Юэ (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан).
