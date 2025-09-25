Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 25 сентября

Комментарии

В четверг, 25 сентября, в Пекине (Китай) стартует турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин. Первый круг. Расписание на 25 сентября (время — московское):

  • 6:00. Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия);
  • 8:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия);
  • 9:30. Теренс Атман (Франция) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • 11:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);
  • 14:00. Янник Синнер (Италия) — Марин Чилич (Хорватия).

Турнир в Пекине пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 4 016 050.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
