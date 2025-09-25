Скидки
Теннис

Мирра Андреева оценила важность квалификации на Итоговый чемпионат WTA — 2025

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о возможности отобраться на Итоговый турнир WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это будет значить очень много, потому что мне ещё 18, я довольно молода. Квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA и сыграть с семью другими замечательными теннисистками было бы невероятно, это было бы для меня серьёзным испытанием. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы туда отобраться», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В гонке на Итоговый чемпионат WTA — 2025 Мирра Андреева занимает седьмое место. На турнир попадут лучшие восемь теннисисток по итогам сезона.

Новости. Теннис
