Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева высказалась о травме лодыжки, которая беспокоила её на US Open — 2025

Мирра Андреева высказалась о травме лодыжки, которая беспокоила её на US Open — 2025
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём состоянии здоровья в преддверии турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Андреева получила травму лодыжки по ходу матча на «тысячнике» в канадском Монреале. Она пропустила турнир в Цинциннати (США), а на US Open — 2025 играла с дискомфортом.

«Чувствую себя хорошо, с лодыжкой всё в порядке. Мы хорошо поработали над её восстановлением и укреплением, надеюсь, она не будет беспокоить меня до конца сезона. Надеюсь, лодыжка не будет беспокоить и до конца жизни. Пока что чувствую себя хорошо», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Материалы по теме
Мирра Андреева оценила важность квалификации на Итоговый чемпионат WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android