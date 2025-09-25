Андреева: люди ждут от меня побед во всех турнирах, хотя все понимали, что это невозможно

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к ожиданиям болельщиков от её выступлений на турнирах.

«После тех двух титулов я почувствовала, что люди ждут от меня побед во всех турнирах, где я выступаю, хотя все понимали, что это невозможно. Но я считаю, что это был опыт, который мне нужно было пройти. Надо уметь справляться с таким давлением, извлекать положительное, стараться становиться лучше и учиться на ошибках. Каждый день я стремлюсь учиться новому и взрослею — может быть, становлюсь чуть мудрее, может быть, немного умнее», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Свой последний титул Андреева завоевала в марте, обыграв в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. До этого Андреева выиграла «тысячник» в Дубае.