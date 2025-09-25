Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева назвала свои цели на корте

Мирра Андреева назвала свои цели на корте
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих целях на корте.

«Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы больше получать удовольствие от игры. После победы на тех турнирах я начала ощущать больше давления и ожиданий. Сейчас я работаю над тем, чтобы быть позитивной, сохранять правильный настрой и просто наслаждаться теннисом, делая на корте то, что хочется, не зацикливаясь на лишних мыслях», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева готовится принять участие в турнире в Пекине, который пройдёт с 24 сентября по 5 октября. В прошлом году Мирра дошла до четвертьфинала турнира. В феврале Андреева выиграла турнир в Дубае, а в марте в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина
Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android