Мирра Андреева назвала свои цели на корте

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих целях на корте.

«Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы больше получать удовольствие от игры. После победы на тех турнирах я начала ощущать больше давления и ожиданий. Сейчас я работаю над тем, чтобы быть позитивной, сохранять правильный настрой и просто наслаждаться теннисом, делая на корте то, что хочется, не зацикливаясь на лишних мыслях», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева готовится принять участие в турнире в Пекине, который пройдёт с 24 сентября по 5 октября. В прошлом году Мирра дошла до четвертьфинала турнира. В феврале Андреева выиграла турнир в Дубае, а в марте в Индиан-Уэллсе.