Сорана Кырстя уступает лишь трём теннисисткам по числу побед на «тысячниках» после 32 лет

64-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии уступает только трём теннисисткам по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 после достижения 32-летнего возраста. 24 сентября 35-летняя Кырстя одержала свою 34-ю победу на «тысячниках» после 32 лет, переиграв в первом круге хардового турнира в Пекине 88-ю в рейтинге WTA Кэролайн Доулхайд из США.

По данным Opta, с момента введения формата турниров WTA-1000 в 2009 году большего количества побед в возрасте 32 лет и более на «тысячниках» смогли добиться только Серена Уильямс (78), Винус Уильямс (73) и Виктория Азаренко (48).

Видео: 43-летняя Серена Уильямс вернулась на теннисный корт