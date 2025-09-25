Скидки
Теннис

Сорана Кырстя уступает лишь трём теннисисткам по числу побед на «тысячниках» после 32 лет

Комментарии

64-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии уступает только трём теннисисткам по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 после достижения 32-летнего возраста. 24 сентября 35-летняя Кырстя одержала свою 34-ю победу на «тысячниках» после 32 лет, переиграв в первом круге хардового турнира в Пекине 88-ю в рейтинге WTA Кэролайн Доулхайд из США.

Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 06:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

По данным Opta, с момента введения формата турниров WTA-1000 в 2009 году большего количества побед в возрасте 32 лет и более на «тысячниках» смогли добиться только Серена Уильямс (78), Винус Уильямс (73) и Виктория Азаренко (48).

