Сорана Кырстя уступает лишь трём теннисисткам по числу побед на «тысячниках» после 32 лет
Поделиться
64-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии уступает только трём теннисисткам по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 после достижения 32-летнего возраста. 24 сентября 35-летняя Кырстя одержала свою 34-ю победу на «тысячниках» после 32 лет, переиграв в первом круге хардового турнира в Пекине 88-ю в рейтинге WTA Кэролайн Доулхайд из США.
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 06:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Сорана Кырстя
С. Кырстя
По данным Opta, с момента введения формата турниров WTA-1000 в 2009 году большего количества побед в возрасте 32 лет и более на «тысячниках» смогли добиться только Серена Уильямс (78), Винус Уильямс (73) и Виктория Азаренко (48).
Видео: 43-летняя Серена Уильямс вернулась на теннисный корт
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
07:05
-
04:54
-
01:21
-
00:41
-
00:23
-
00:11
-
00:01
- 24 сентября 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:22
-
22:10
-
21:17
-
21:15
-
21:03
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
18:48
-
18:36
-
18:15
-
18:11
-
17:33
-
16:48
-
16:13
-
15:48
-
15:39