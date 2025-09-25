Карен Хачанов уступил Александру Мюллеру в первом круге «пятисотника» в Пекине

В ночь с 24 на 25 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (пятый посев) и 38-й в мировом рейтинге Александр Мюллер из Франции. Встреча закончилась победой Мюлера в трёх партиях — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Мюллер выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 11 заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Пекине Александр Мюллер сыграет с победителем матча между 47-й ракеткой мира французом Бенжаменом Бонзи и 57-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии.
- 25 сентября 2025
-
09:03
-
07:05
-
04:54
-
01:21
-
00:41
-
00:23
-
00:11
-
00:01
- 24 сентября 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:22
-
22:10
-
21:17
-
21:15
-
21:03
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
18:48
-
18:36
-
18:15
-
18:11
-
17:33
-
16:48
-
16:13
-
15:48