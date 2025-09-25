Карен Хачанов уступил Александру Мюллеру в первом круге «пятисотника» в Пекине

В ночь с 24 на 25 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (пятый посев) и 38-й в мировом рейтинге Александр Мюллер из Франции. Встреча закончилась победой Мюлера в трёх партиях — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Мюллер выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 11 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Пекине Александр Мюллер сыграет с победителем матча между 47-й ракеткой мира французом Бенжаменом Бонзи и 57-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии.