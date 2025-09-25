Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Мюллер — Карен Хачанов, результат матча 25 сентября, счёт 2:1, 1-й круг ATP-500 в Пекине

Карен Хачанов уступил Александру Мюллеру в первом круге «пятисотника» в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (пятый посев) и 38-й в мировом рейтинге Александр Мюллер из Франции. Встреча закончилась победой Мюлера в трёх партиях — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 06:15 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Мюллер выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 11 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Пекине Александр Мюллер сыграет с победителем матча между 47-й ракеткой мира французом Бенжаменом Бонзи и 57-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии.

Календарь турнира ATP-500 в Пекине
Сетка турнира ATP-500 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android