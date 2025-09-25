Тейлор Фриц с трудом обыграл Габриэля Диалло в первом круге турнира ATP-500 в Токио

25 сентября в столице Японии Токио завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц (второй посев) и 35-й в мировом рейтинге Габриэль Диалло из Канады. Встреча закончилась победой Фрица в трёх партиях — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Фриц 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из двух брейк-пойнтов. Диалло выполнил девять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Токио Тейлор Фриц сыграет с 51-й ракеткой мира Нуну Боржешем из Португалии.