Замешанный в допинг-деле Синнера физиотерапевт рассказал о взаимоотношениях с Янником

Физиотерапевт Джакомо Налди рассказал о взаимоотношениях с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» итальянским теннисистом Янником Синнером и его командой после прекращения сотрудничества по итогам допинг-дела спортсмена.

«Даже во время процесса мы всегда поддерживали хорошие отношения. Я всегда вёл себя достойно, не стремясь к публичности. Это мои первые официальные заявления с тех пор, как всё произошло. Время от времени мне приписывали слова, взятые из другого контекста, что вызывало ненависть и споры в социальных сетях.

Я общался с Синнером. Он был приветлив, и мы обсудили личные дела. Помимо всего прочего, после дела сохранилась человеческая связь. Мы понимаем, что это просто была череда неудачных совпадений. Я видел Кэхилла (тренера Синнера. — Прим. «Чемпионата»), который всегда был очень добрым, и столкнулся с Феррарой (фитнес-тренер).

Я сам баскетболист и всегда старался привить команде Синнера командный дух, и за это я очень благодарен. Несмотря на то что сотрудничество закончилось, обид нет. То, что произошло, изменить нельзя, но нам нужно двигаться дальше, вперёд. Жизнь продолжается», — приводит слова Налди Punto de Break.