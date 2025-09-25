234-я ракетка мира получил дисквалификацию на месяц за триметазидин

234-я ракетка мира португальский теннисист Фредерико-Феррейра Силва дисквалифицирован сроком на один месяц за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства обеспечения честности в теннисе (ITIA).

Силва сдал положительный тест на запрещённый препарат триметазидин в феврале. Теннисист доказал, что принял рецептурный препарат, выписанный врачом-специалистом по спортивной медицине и приобретённый национальной федерацией тенниса игрока после консультации. Степень вины Силвы была признана крайне низкой.

Он получил временное отстранение в марте, а в сентябре ему предложили один месяц дисквалификации. Так как он провёл вне тенниса больше времени, чем срок окончательного отстранения, ему позволено играть на турнирах уже сейчас.