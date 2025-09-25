Скидки
Теннис

Анастасия Потапова — Катержина Синякова, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Пекине

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Пекине
59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), обыграв в стартовом матче чешку Катержину Синякову (62-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 08:55 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Катержина Синякова не смогла сделать за матч ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Пекине Анастасия Потапова сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Новости. Теннис
