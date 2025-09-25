Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Пекине
59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), обыграв в стартовом матче чешку Катержину Синякову (62-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 08:55 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Анастасия Потапова
А. Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Катержина Синякова не смогла сделать за матч ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Пекине Анастасия Потапова сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.
Комментарии
