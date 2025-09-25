Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек создала благотворительный фонд поддержки молодых польских спортсменов.

«Этот проект очень важен для меня, потому что он объединяет мой опыт спортсменки с возможностью искренне поддержать молодые таланты.

Теннис сделал меня узнаваемой, и благодаря этому я получила возможность влиять на вопросы, которые действительно имеют значение для меня. Я хочу использовать эту возможность, чтобы помочь сделать мир лучше — иногда в небольших масштабах, иногда в больших. Я не могу помочь каждому, кто нуждается в поддержке, но я сделаю всё, что в моих силах, на корте и за его пределами, чтобы хоть немного изменить ситуацию к лучшему», – приводит слова Швёнтек Tennis.com.

Сообщается, что программа открыта для заявителей в возрасте от 15 до 22 лет, которые выступают в олимпийских видах спорта и могут представлять Польшу за границей. Пять участников программы получат наставничество от команды Швёнтек, а также около $ 140 тыс. на развитие карьеры.