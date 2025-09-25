Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек создала благотворительный фонд поддержки молодых польских спортсменов

Ига Швёнтек создала благотворительный фонд поддержки молодых польских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек создала благотворительный фонд поддержки молодых польских спортсменов.

«Этот проект очень важен для меня, потому что он объединяет мой опыт спортсменки с возможностью искренне поддержать молодые таланты.

Теннис сделал меня узнаваемой, и благодаря этому я получила возможность влиять на вопросы, которые действительно имеют значение для меня. Я хочу использовать эту возможность, чтобы помочь сделать мир лучше — иногда в небольших масштабах, иногда в больших. Я не могу помочь каждому, кто нуждается в поддержке, но я сделаю всё, что в моих силах, на корте и за его пределами, чтобы хоть немного изменить ситуацию к лучшему», – приводит слова Швёнтек Tennis.com.

Сообщается, что программа открыта для заявителей в возрасте от 15 до 22 лет, которые выступают в олимпийских видах спорта и могут представлять Польшу за границей. Пять участников программы получат наставничество от команды Швёнтек, а также около $ 140 тыс. на развитие карьеры.

Материалы по теме
Джуди Маррей — о Соболенко, Швёнтек и Осаке: они могут доминировать долгие годы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android