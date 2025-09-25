Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Осакой
130-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), обыгра в стартовом матче соревнований представительницу Тайланда Джаниче Чен (102-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:1.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 08:30 МСК
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
Джаниче Чен
Д. Чен
Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Саснович выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4/10брейк-пойнта. Джаниче Чен сделала в игре девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Пекине Александра Саснович сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
