Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Осакой

130-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), обыгра в стартовом матче соревнований представительницу Тайланда Джаниче Чен (102-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Саснович выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4/10брейк-пойнта. Джаниче Чен сделала в игре девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Пекине Александра Саснович сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.