Главная Теннис Новости

Александра Саснович — Джаниче Чен, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг турнира в Пекине

Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Осакой
Комментарии

130-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), обыгра в стартовом матче соревнований представительницу Тайланда Джаниче Чен (102-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:1.

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 08:30 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 6
7 7 		5 1
         
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Саснович выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4/10брейк-пойнта. Джаниче Чен сделала в игре девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Пекине Александра Саснович сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

