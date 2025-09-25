Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Шанхае из-за травмы

53-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис не сыграет на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Причиной этому стала травма голеностопа.

39-летний Монфис получил травму во время матча первого круга на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай). Он играл с Александром Шевченко из Казахстана и не смог продолжить встречу при счёте 6:7 (3:7), 6:3, 1:0. В сетке Шанхая его заменит австралиец Кристофер О’Коннелл.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3.