Видео: Марат Сафин играет в теннис с Еленой Остапенко на турнире в Пекине

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поиграл в теннис на тренировке с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии.

Это произошло на кортах в китайском Пекине, где в эти дни проходят турниры WTA-1000 и ATP-500. «Чемпионат» предлагает посмотреть ролик с тренировки Сафина и Остапенко.

Во втором круге «тысячника» в Пекине Елена Остапенко сыграет с австралийкой Присциллой Хон.

Марат Сафин в Китае сопровождает российского теннисиста Андрея Рублёва, которого тренирует с весны 2025 года. В первом круге «пятисотника» в китайской столице Рублёв сыграет с итальянцем Флавио Коболли.