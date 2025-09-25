Тиафо: в следующем сезоне хочу провести один из лучших отрезков в своей карьере

29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о подготовке к следующему сезону, отметив, что хочет сделать его лучшим в своей карьере.

«Я просто стараюсь сейчас выработать все правильные привычки для следующего года. В следующем сезоне я хочу провести один из лучших отрезков в своей карьере и начать хочу уже сейчас. Хочу играть правильно, быть жёстким каждую неделю. Быть стабильным. Приходить на корт, выходить и смотреть, куда это меня приведёт. Оставаться в игре девять месяцев и посмотреть, что получится. Держать максимальную концентрацию, не халтурить, не тратить время впустую — и тогда посмотрим, куда это меня выведет. А потом оглянуться через девять месяцев или год и сказать: «Да, это было круто» или «Может, стоит кое-что изменить». Но главное для меня — просто продолжать выходить и делать своё дело.

У меня есть окно возможностей. Тур открыт, у меня есть шанс, есть потенциал. И, наверное, самое важное для стабильности — это быть одержимым. Нужно быть одержимым этим делом, если хочешь добиться действительно больших высот. Эта одержимость приведёт меня далеко», – приводит слова Тиафо пресс-служба Международного олимпийского комитета.