Каспер Рууд вышел во второй круг «пятисотника» в Токио, где сыграет с Берреттини
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В первом круге он одержал победу над местным спортсменом Синтаро Мочизуки (106-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 10:20 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Рууд выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Мочизуки пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал турнира в Токио Каспер Рууд встретится с финалистом Уимблдона-2021 итальянцем Маттео Берреттини.
