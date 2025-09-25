Скидки
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Синтаро Мочизуки, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP 500 Токио

Каспер Рууд вышел во второй круг «пятисотника» в Токио, где сыграет с Берреттини
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В первом круге он одержал победу над местным спортсменом Синтаро Мочизуки (106-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 10:20 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Синтаро Мочизуки
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Рууд выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Мочизуки пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал турнира в Токио Каспер Рууд встретится с финалистом Уимблдона-2021 итальянцем Маттео Берреттини.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
