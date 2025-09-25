Скидки
Главная Теннис Новости

«Джокович не считается». Тиафо — о конкурентных соперниках для Алькараса и Синнера

«Джокович не считается». Тиафо — о конкурентных соперниках для Алькараса и Синнера
29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о том, кто из теннисистов может составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу, отметив, что не может отнести к этой категории серба Новака Джоковича.

«Я думаю: «Эй, а кто тот третий парень? Кто тот четвёртый?» Новак Джокович не считается. Ему 40. Я его обожаю, но он не считается. Ему 40. Он величайший, лучший игрок всех времён. Но он не из этой категории.

Кто тот ещё один-два игрока, которые могут быть рядом и, возможно, обыгрывать этих парней? Это были бы, так сказать, Новак и Энди Маррей — до того, как Новак сделал то, что сделал.

Кто эти парни? И есть куча игроков, которые могут стать такими, правда? Это меня реально мотивирует – видеть картину целиком», – приводит слова Тиафо пресс-служба Международного олимпийского комитета.

