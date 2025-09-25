Полуфиналист US Open — 2025 Феликс Оже-Альяссим женился

13-я ракетка мира 25-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим женился на своей девушке Нине Гайби, с которой состоит в отношениях с 2019 года. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях и опубликовал фотографии со свадьбы.

«Любовь, которая не переставала расти с того момента, как мы увидели друг друга, и никогда не перестанет расти. 20 сентября 2025 года наши мечты стали реальностью», — написал Оже-Альяссим.

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

В нынешнем сезоне Феликс Оже-Альяссим выиграл два турнира категории ATP-250 — в Аделаиде (Австралия) и Монпелье (Франция). На Открытом чемпионате США — 2025 канадец дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру.