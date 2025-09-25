Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полуфиналист US Open — 2025 Феликс Оже-Альяссим женился

Полуфиналист US Open — 2025 Феликс Оже-Альяссим женился
Комментарии

13-я ракетка мира 25-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим женился на своей девушке Нине Гайби, с которой состоит в отношениях с 2019 года. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях и опубликовал фотографии со свадьбы.

«Любовь, которая не переставала расти с того момента, как мы увидели друг друга, и никогда не перестанет расти. 20 сентября 2025 года наши мечты стали реальностью», — написал Оже-Альяссим.

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

Фото: Из личного архива Оже-Альяссима

В нынешнем сезоне Феликс Оже-Альяссим выиграл два турнира категории ATP-250 — в Аделаиде (Австралия) и Монпелье (Франция). На Открытом чемпионате США — 2025 канадец дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Видео: Марат Сафин играет в теннис с Еленой Остапенко на турнире в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android