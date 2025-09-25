Скидки
Тиафо — об игре Алькараса и Синнера: у каждого из них свой пазл, стиль

29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, отметив, что каждый из теннисистов обладает своими отличительными чертами во время матчей.

«У каждого из них свой пазл, свой стиль. Но самое важное — это интенсивность, с которой они играют, та скорость, с которой они действуют.

С Янником ты всегда знаешь, что можешь получить от него каждый день. Алькарас больше похож на меня — более яркий, талантливый, условно говоря. Но всё равно его усилия и то, что он показывает каждый день, неизменно на высоком уровне», – приводит слова Тиафо пресс-служба Международного олимпийского комитета.

