Карлос Алькарас получил травму по ходу матча первого круга на турнире в Токио
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил повреждение во время своего стартового матча на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Алькарас играет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Остановлен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
Себастьян Баэс
С. Баэс
Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас не побежал за укороченным мячом, начал хромать, а затем упал на корт. Испанец держался за голеностоп. Он взял медицинский тайм-аут, голеностоп ему перевязали бинтами.
Фото: Кадр из трансляции
Степень серьёзности травмы неизвестна, Карлос Алькарас продолжает поединок. На момент написания новости идёт первый сет, счёт равный — 4-4.
