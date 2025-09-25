Скидки
Карлос Алькарас получил травму по ходу матча первого круга на турнире в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил повреждение во время своего стартового матча на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Алькарас играет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас не побежал за укороченным мячом, начал хромать, а затем упал на корт. Испанец держался за голеностоп. Он взял медицинский тайм-аут, голеностоп ему перевязали бинтами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Степень серьёзности травмы неизвестна, Карлос Алькарас продолжает поединок. На момент написания новости идёт первый сет, счёт равный — 4-4.

