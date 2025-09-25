Янник Синнер создал образовательный благотворительный фонд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в сотрудничестве с Global Partnership for Education (GPE) создал именной благотворительный фонд, который будет заниматься вопросами доступности образования для детей в странах с низким уровнем дохода.

«Мне повезло заниматься своей страстью благодаря теннису, но я знаю, что миллионы детей никогда не получают шанса следовать за своей мечтой, потому что у них нет доступа к образованию. Сейчас я вижу, что проект наконец-то ожил и мы готовы помогать детям воплощать их мечты», – приводит слова Синнера Tennis.com.

Ранее стало известно, что польская теннисистка Ига Швёнтек также запустила свой благотворительный фонд, который будет оказывать помощь перспективным молодым польским спортсменам.