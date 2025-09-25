Скидки
Медведев, Рублёв, Хачанов, Синнер, Зверев и Бублик сыграют на «пятисотнике» в Вене

Опубликован заявочный лист хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 20 по 26 октября.

В австрийской столице сыграют три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-я ракетка мира), Андрей Рублёв (14) и Даниил Медведев (18). Также в турнире примут участие четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер (2), немец Александр Зверев (3) и казахстанец Александр Бублик (16).

Действующим чемпионом турнира в Вене является британский теннисист Джек Дрейпер, который в прошлогоднем финале обыграл Карена Хачанова. Дрейпер не будет защищать титул, он объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.

