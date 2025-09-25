Алексей Попырин снялся с «Мастерса» в Шанхае

39-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин снялся с розыгрыша «Мастерса» в Шанхае (Китай) из-за проблем со спиной, которые начали его беспокоить во время розыгрыша US Open – 2025. Его место в основной сетке турнира займёт 54-й номер рейтинга француз Артур Риндеркнеш.

В прошлогоднем розыгрыше «Мастерса» в Шанхае Попырин проиграл в третьем круге турнира болгарскому теннисисту Григору Димитрову со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Отметим, что ранее с розыгрыша турнира снялся французский теннисист Гаэль Монфис. Причиной отказа стала травма голеностопа.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 10 октября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. В финале турнира прошлого года итальянец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.