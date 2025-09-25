Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Токио, несмотря на падение в первом сете

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Баэса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге «пятисотника» в Токио Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Табило (Чили).