Карлос Алькарас — Себастьян Баэс, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Токио

Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Токио, несмотря на падение в первом сете
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Баэса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге «пятисотника» в Токио Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Табило (Чили).

Фото
Карлос Алькарас получил травму по ходу матча первого круга на турнире в Токио
Комментарии
