Главная Теннис Новости

Хамад Меджедович — Хольгер Руне, результат матча 25 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP 500 Токио

Хольгер Руне обыграл Меджедовича и вышел во второй круг «пятисотника» в Токио
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В первом круге он обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича (63-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1
7 9 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Руне выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Меджедовича девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Токио Хольгер Руне поборется с американским теннисистом Итаном Куинном (81-я ракетка мира).

Комментарии
