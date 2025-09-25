Хольгер Руне обыграл Меджедовича и вышел во второй круг «пятисотника» в Токио

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В первом круге он обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича (63-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Руне выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Меджедовича девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Токио Хольгер Руне поборется с американским теннисистом Итаном Куинном (81-я ракетка мира).