Карлос Алькарас лидирует по проценту побед в матчах в 2025 году

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас занимает лидирующую позицию по проценту побед в матчах в 2025 году среди всех теннисистов, которые сыграли минимум 10 матчей в сезоне, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга турнира в Токио испанец одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:4, 6:2.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

В 2025 году Алькарас имеет показатель соотношения побед к поражениям 63/7, то есть побеждал в 90% своих матчей. На втором месте по наибольшему проценту побед в сезоне идёт итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл 88,1% матчей. Также среди лидеров по этому показателю находится британец Джейк Дрейпер (76,9%), серб Новак Джокович (75,6%) и американец Тейлор Фриц (72,6%).

Во втором круге «пятисотника» в Токио Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Табило (Чили).

Хачанов был в 2 очках от победы, но проиграл. Впервые за 12 турниров отдал стартовый матч
