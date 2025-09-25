Карлос Алькарас лидирует по проценту побед в матчах в 2025 году

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас занимает лидирующую позицию по проценту побед в матчах в 2025 году среди всех теннисистов, которые сыграли минимум 10 матчей в сезоне, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга турнира в Токио испанец одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:4, 6:2.

В 2025 году Алькарас имеет показатель соотношения побед к поражениям 63/7, то есть побеждал в 90% своих матчей. На втором месте по наибольшему проценту побед в сезоне идёт итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл 88,1% матчей. Также среди лидеров по этому показателю находится британец Джейк Дрейпер (76,9%), серб Новак Джокович (75,6%) и американец Тейлор Фриц (72,6%).

Во втором круге «пятисотника» в Токио Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Табило (Чили).