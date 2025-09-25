Карлос Алькарас лидирует по проценту побед в матчах в 2025 году

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас занимает лидирующую позицию по проценту побед в матчах в 2025 году среди всех теннисистов, которые сыграли минимум 10 матчей в сезоне, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга турнира в Токио испанец одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
В 2025 году Алькарас имеет показатель соотношения побед к поражениям 63/7, то есть побеждал в 90% своих матчей. На втором месте по наибольшему проценту побед в сезоне идёт итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл 88,1% матчей. Также среди лидеров по этому показателю находится британец Джейк Дрейпер (76,9%), серб Новак Джокович (75,6%) и американец Тейлор Фриц (72,6%).
Во втором круге «пятисотника» в Токио Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Табило (Чили).
- 25 сентября 2025
-
15:14
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
14:14
-
13:51
-
13:40
-
13:17
-
13:04
-
12:59
-
12:49
-
12:04
-
12:03
-
11:41
-
11:34
-
11:13
-
11:09
-
10:45
-
10:18
-
10:13
-
09:43
-
09:37
-
09:03
-
07:05
-
04:54
-
01:21
-
00:41
-
00:23
-
00:11
-
00:01
- 24 сентября 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
23:00