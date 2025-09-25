Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября

В четверг, 25 сентября, состоялись матчи первого круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Частичные результаты 25 сентября:

Маркос Гирон (США) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 3:6, 6:7.

Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США) — 6:7, 3:6.

Габриэль Диалло (Канада) — Тейлор Фриц (США) — 6:4, 3:6, 6:7.

Хамад Меджедович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:7, 1:6.

Каспер Рууд (Норвегия) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 4:6, 6:1, 6:1.

Карлос Алькарас (Испания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:2.