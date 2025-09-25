Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября
Комментарии

В четверг, 25 сентября, состоялись матчи первого круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Частичные результаты 25 сентября:

  • Маркос Гирон (США) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 3:6, 6:7.
  • Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США) — 6:7, 3:6.
  • Габриэль Диалло (Канада) — Тейлор Фриц (США) — 6:4, 3:6, 6:7.
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:7, 1:6.
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 4:6, 6:1, 6:1.
  • Карлос Алькарас (Испания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:2.
Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Фото
Карлос Алькарас получил травму по ходу матча первого круга на турнире в Токио
Новости. Теннис
