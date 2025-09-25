Скидки
«Думал, что не смогу продолжить». Карлос Алькарас — о повреждении голеностопа в Токио

«Думал, что не смогу продолжить». Карлос Алькарас — о повреждении голеностопа в Токио
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал состояние здоровья после выхода во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:2.

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Я испугался, не буду врать. Я почувствовал боль в лодыжке и чувствовал себя не лучшим образом. Просто рад, что смог играть после этого. Постараюсь быть готовым к следующему матчу. Мне не повезло. В первые пять минут я думал, что не смогу продолжить», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

