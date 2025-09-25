«Думал, что не смогу продолжить». Карлос Алькарас — о повреждении голеностопа в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал состояние здоровья после выхода во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:2.

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

«Я испугался, не буду врать. Я почувствовал боль в лодыжке и чувствовал себя не лучшим образом. Просто рад, что смог играть после этого. Постараюсь быть готовым к следующему матчу. Мне не повезло. В первые пять минут я думал, что не смогу продолжить», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.