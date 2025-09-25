«Думал, что не смогу продолжить». Карлос Алькарас — о повреждении голеностопа в Токио
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал состояние здоровья после выхода во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:2.
Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Себастьян Баэс
С. Баэс
«Я испугался, не буду врать. Я почувствовал боль в лодыжке и чувствовал себя не лучшим образом. Просто рад, что смог играть после этого. Постараюсь быть готовым к следующему матчу. Мне не повезло. В первые пять минут я думал, что не смогу продолжить», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
15:14
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
14:14
-
13:51
-
13:40
-
13:17
-
13:04
-
12:59
-
12:49
-
12:04
-
12:03
-
11:41
-
11:34
-
11:13
-
11:09
-
10:45
-
10:18
-
10:13
-
09:43
-
09:37
-
09:03
-
07:05
-
04:54
-
01:21
-
00:41
-
00:23
-
00:11
-
00:01
- 24 сентября 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
23:00