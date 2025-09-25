Янник Синнер уверенно обыграл Марина Чилича и вышел во второй круг турнира в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал победу над Марином Чиличем из Хорватии (97-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чилича три эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Янник Синнер поспорит с французским теннисистом Теренсом Атманом.