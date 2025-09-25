Скидки
Теннис

Янник Синнер — Марин Чилич, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Пекин

Янник Синнер уверенно обыграл Марина Чилича и вышел во второй круг турнира в Пекине
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал победу над Марином Чиличем из Хорватии (97-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 14:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чилича три эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Янник Синнер поспорит с французским теннисистом Теренсом Атманом.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Карен Хачанов уступил Александру Мюллеру в первом круге «пятисотника» в Пекине
